«Un popolo che non ha senso del suo passato recente è difficile che possa configurare un futuro: gli alberi senza radici sono cespugli che rotolano. Siamo un Paese che ha il culto dell’oblio». Massimo Bubola, invece, non vuole dimenticare: in «Ballata senza nome», definito la «Spoon river» della Prima guerra mondiale, lo scrittore e cantautore veneto riporta all’onore delle cronache le vicende di undici ragazzi morti nel corso della Grande guerra. Bubola riporta in vita un’Italia ormai dimenticata e totalmente cambiata, in cui valori come «la fedeltà alla parola data, il profondo senso del sacrificio, la concentrazione costante per le nuove generazioni non esistono più» e che ritrova in Maria Bergamàs la madre di tutti gli undici: tra loro, dovrà scegliere la bara da inviare a Roma al- l’Altare della Patria, per rappresentare il Milite ignoto. (...)

Manuel Venturi