Parte domani mattina la Nasa Space Apps Challenge, incontro di due giorni in cui chiunque potrà elaborare progetti e idee per affrontare le sfide del futuro. Un’iniziativa promossa dall’agenzia spaziale americana che coinvolge 189 città del mondo fra le quali per la prima volta anche Brescia. Queste le regole: in gruppi di quattro o sei persone si sceglie un quesito dalla lista disponibile sul sito 2018.spaceappschallenge. org. Durante la prima giornata ogni squadra si impegna a trovare una soluzione, da sviluppare in forma di software, app o codice, ma anche di scultura, opera d’arte o gioco. I prodotti verranno presentati domenica e valutati da una giuria di esponenti del mondo della scienza e della comunicazione. Mentre a livello locale sono previsti premi per tutti i partecipanti, solo due vincitori accederanno alla fase successiva, confrontandosi con i finalisti su scala globale. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Anna Castoldi