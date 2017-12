Natale 2017: in tavola finisce la tradizione

Claudio Andrizzi Casalingo, «made in Bs», artigianale, di qualità: questo l’identikit del pranzo di Natale 2017. Rito imprescindibile che la stragrande maggioranza dei consumatori, per una quota pari all’86%, si appresta a celebrare all’interno delle mura domestiche: ma la scelta non presuppone tuttavia rinunce di alcun tipo, se è vero che tra cenoni e regali l’agroalimentare si preannuncia quest’anno come la voce più importante del budget riservato alle ricorrenze. Secondo una ricerca di Coldiretti la spesa complessiva delle famiglie italiane per imbandire le tavole tra 25 dicembre e Capodanno potrebbe lievitare fino a quota 4,8 miliardi con una crescita del 10% rispetto al 2016. Brescia non mancherà di fare la sua parte: le stime dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia dicono che in dicembre per cibi e bevande i bresciani spenderanno qualcosa come 302 milioni di euro, il 24,7% in più della media degli altri 11 mesi dell’anno. (...)

