Una nuova tegola rischia di abbattersi sui conti del trasporto pubblico bresciano. Se alla verifica di luglio imposta dalla Ue i conti dello Stato non saranno in equilibrio, il Governo gialloverde ha già fatto sapere che taglierà il Fondo nazionale trasporti. Vorrà dire che invece di 800 milioni (il 17 per cento circa di 4 miliardi) alla Lombardia ne arriveranno 52 in meno da ripartire tra ferro e gomma. Al bacino bresciano, ora accreditato del 9 per cento del servizio regionale, ne potrebbero mancare tre e mezzo. E siccome l’equilibrio statale è affidato all’alienazione di beni, sarà molto probabile che la tegola arrivi puntuale. LA NUOVA emergenza è emersa venerdì scorso a Milano dai dirigenti regionali del settore durante una riunione delle Agenzie del Tpl, e non ha lasciato nessuno tranquillo, meno di tutte l’Agenzia bresciana alle prese con conti che a partire dal 2020 non torneranno per 12,5 milioni di euro. (...)

Mimmo Varone