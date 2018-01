Pace «bresciana» tra Maroni e Salvini

Giuseppe Spatola La «pax» leghista tra il segretario Matteo Salvini e il Governatore uscente di regione Lombardia, Roberto Maroni, è arrivata a margine di un incontro al Pirellino scansando nuove polemiche e una rottura politica che, sotto elezioni, complicherebbe la corsa dell’intera coalizione di centrodestra. A dire «stop» a voci, rancori e accuse è stato Maroni. «Polemica chiusa con Salvini - ha rimarcato il Governatore - e adesso ci occupiamo delle cose concrete per i lombardi. Non penso ad altro...». Non sa quindi chi sarà il candidato sindaco del centrodestra a Brescia, anche se nell’accordo fatto sul nome di Fontana Forza Italia ha preteso di indicare lo sfidante di Emilio Del Bono? «Non mi occupo di cariche, non mi occupo di collegi e non mi occupo di candidature. Certo a Brescia un candidato leghista sarebbe piaciuto». Lei ha fatto un passo a lato, ma continua a raccogliere la stima trasversale degli uomini delle istituzioni con cui ha lavorato in questi cinque anni... (...)

