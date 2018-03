Due giorni di astensione dalle udienze penali e da qualsiasi attività giudiziaria per accendere i riflettori sulla mancata attuazione del progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario italiano. Anche gli avvocati penalisti iscritti alla Camera penale della Lombardia Orientale stanno aderendo in queste ore alla mobilitazione nazionale per esprimere la necessità di portare a compimento il percorso di miglioramento del sistema detentivo italiano previsto dalla Legge Orlando del giugno 2017. Le ragioni della protesta, condivise dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Brescia, risiedono nella situazione di stallo che si è creata a seguito del parere negativo della commissione Giustizia del Senato, che ha bocciato il decreto legislativo con cui il Governo Gentiloni avrebbe voluto portare a termine il cammino di riforma prima della fine della legislatura. (...)

Davide Vitacca