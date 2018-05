Per 15 mila islamici bresciani Ramadan nel segno del dialogo

«Il Ramadan è un mese generoso, di condivisione universale, oltre che con Dio: non beviamo e non mangiamo e quindi ci sentiamo molto più vicini a tutte le persone del mondo che non possono mangiare»: Jamel Hemmadi, presidente del centro culturale islamico di via Corsica, definisce in questo modo il mese sacro dei fedeli di Allah, che inizia oggi e che nella nostra città è un momento molto sentito perché a Brescia ormai la presenza di musulmani è un dato di fatto che tutti hanno almeno riconosciuto, se non accettato. Si stima che solo in città siano circa 15 mila i fedeli di religione islamica. Quindi anche il Ramadan, uno dei cinque pilastri dell’Islam, è una ricorrenza che ha una ricaduta che va al di là dei confini della comunità islamica. «Insegna a essere in comunione con gli altri, avvicinarci, capirci», spiega Raisa Labaran, studentessa universitaria nata a Brescia da famiglia di origine ghanese e nigeriana. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Irene Panighetti