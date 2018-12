Piantoni: «Maggi sapeva Fu un silenzio colpevole»

Una vita passata tra sospetti, bombe e misteri. Segreti portati sottoterra insieme alle verità mai dette sulla strategia della tensione. Cose finite nella tomba con il silenzio di Carlo Maria Maggi. Condannato all’ergastolo come mandante della strage di piazza Loggia, il medico originario di Villanova del Ghebbo, ma da anni residente a Venezia, è morto come ha vissuto: nell’ombra di una solitudine coltivata ai domiciliari ottenuti a 83 anni. Maggi era agli arresti domiciliari dopo la sentenza di condanna, definitiva, per la strage del 1974 dove morirono 8 persone (un centinaio i feriti). Definito il reggente veneto di Ordine Nuovo, l'organizzazione neofascista che tra gli anni '60 e '70 venne coinvolta in vari attentati e stragi, Maggi non ha mai voluto collaborare con la giustizia per riscrivere la storia di una Italia rimasta infrattata nell’omertà. (...)

Giuseppe Spatola