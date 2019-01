In Lombardia le concentrazioni medie delle polveri sottili si sono ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 microgrammi per metro cubo), il numero di giorni di superamento è diminuito del 59% tra il 2005 e il 2018 (media regionale da 120 giorni a 40) e i giorni di superamento dei limiti sono calati in tutti i capoluoghi lombardi. Questi i dati presentati dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, con il presidente di Arpa Lombardia Stefano Cecchin, illustrando il rapporto sulla qualità dell'aria 2018. Dati che puntano, anche, a smentire il quadro negativo diffuso il giorno prima da Legambiente con il rapporto Mal’aria. NEI CAPOLUOGHI di provincia le maggiori riduzioni dal 2005 per le concentrazioni medie si sono verificate a Sondrio (-46%), Mantova (-43%), Lodi (-41%) e Monza (-40%), mentre per il numero di superamenti Sondrio (-88%), Mantova (-78%), Monza (-72%), Brescia (-69%). (...)

