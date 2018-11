Prima uscita di Prandini Il Ringraziamento a Pisa

Il neopresidente nazionale di Coldiretti, il bresciano Ettore Prandini, ha fatto ieri la sua prima uscita pubblica in occasione della 68a Festa del Ringraziamento. Per l’appuntamento di quest’anno è stata scelta Pisa, dove Prandini ha partecipato alla messa nel Duomo celebrata dall’arcivescovo monsignor Benotto, seguita dalla tradizionale benedizione di mezzi agricoli, animali e prodotti della terra. «A Pisa con gli amici della Coldiretti Toscana per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata», ha dichiarato Prandini. •

