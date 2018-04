La salute e la sicurezza sul lavoro tornano al centro delle celebrazioni del Primo maggio a Brescia per iniziativa dei sindacati prendendo spunto dalla nuova escalation di infortuni, spesso con conseguenze drammatiche: nei primi tre mesi del 2018, ricorda una nota sindacale, sono 150 i morti per lavoro, uno ogni due giorni. In Lombardia le vittime sono state 19, a Brescia 9. «Per questo - sottolineano Cgil, Cisl e Uil di Brescia - ci troviamo costretti ancora una volta a richiamare l’attenzione di enti e istituzioni su una situazione inaccettabile e abbiamo deciso di riporre l'attenzione al tema della sicurezza in occasione delle manifestazioni che si terranno in tutta Italia per il Primo Maggio, festa internazionale dei lavoratori». A Brescia, domani, alle 9 da piazza Garibaldi partirà il corteo che arriverà in piazza Loggia. Previsti gli interventi di delegati sindacali di Cisl e Uil e di Tania Scacchetti della segreteria confederale della Cgil nazionale. (...)

