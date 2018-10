Race for the Cure, il tumore si batte in piazza

Donne di tutte le età hanno aperto la «Race for the Cure», la tre giorni di salute, sport e benessere promossa da Susan G. Komen Italia per sensibilizzare nella lotta ai tumori del seno. In piazza Tebaldo Brusato, dove è stato allestito il «Villaggio della Salute, Sport e Benessere» sono state in molte a sottoporsi agli esami diagnostici e alle consulenze specialistiche gratuite, dalla mammografia e ecografia alle visite senologiche e ginecologiche, dai counseling alle valutazioni della tiroide. «Non intendiamo sostituirci agli screening, che peraltro sulla nostra provincia hanno una buona copertura, o offrire quello che c’è già. Il nostro obiettivo è diffondere una cultura della prevenzione, anche attraverso le valutazioni che offriamo, incontrando le donne in piazza, un contesto diverso da quello dell’ospedale, che predispone al dialogo e al confronto», spiega Rossana Serena, presidente Comitato regionale Lombardia di Race for the Cure. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lisa Cesco