«Rimborsopoli», condanne per 7 bresciani

Il processo, in tribunale a Milano, si è concluso con 52 condanne e cinque assoluzioni. La vicenda giudiziaria è passata alle cronache come «Spese pazze» o «Rimborsopoli» ed erano coinvolti ex assessori o ex consiglieri, tranne un caso della Regione Lombardia. TRA COLORO che sono stati condannati anche sette amministratori pubblici bresciani. Pierluigi Toscani è stato condannato a un anno e otto mesi, Gianmarco Quadrini a due anni, Monica Rizzi a due anni e due mesi, Alessandro Marelli a un anno e otto mesi, Margherita Peroni a un anno e otto mesi, Vanni Ligasacchi a un anno e cinque mesi, Enio Moretti a due anni e nove mesi. Le pene fino a due anni sono sospese e alcuni avvocati hanno già annunciato il ricorso in appello. Le pene, per i 52 imputati condannati sono comprese tra un anno e cinque mesi e quattro anni e otto mesi. Tra le condanne due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. (...)

Mario Pari