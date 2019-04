Il Consiglio regionale della Lombardia ieri ha dato il via libera a maggioranza alla proposta di atto amministrativo che definisce le linee di indirizzo per i contributi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali, per il periodo di programmazione scolastica 2019/2021. Il documento indica i criteri per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’attività didattica e destinati al contenimento delle rette. Regione Lombardia prevede di stanziare 24 milioni di euro in tre anni, che verranno utilizzati a favore di oltre 1400 scuole per un totale di circa 377 mila alunni (si tratta di quasi il 50% della totalità dei bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia lombarde).

RELATRICE del provvedimento è stata la bresciana Claudia Carzeri, consigliere regionale bresciana di Forza Italia.

