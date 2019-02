Sicurezza in auto per i bambini Le cattive abitudini di Brescia

Dal primo luglio 2019 tutti i seggiolini auto per bambini al di sotto dei quattro anni dovranno essere dotati di un dispositivo antiabbandono. La ratio della norma è chiara: evitare di dimenticare i bambini in auto condannandoli spesso, purtroppo, a morte certa, come già accaduto in alcuni casi in Italia diventati cronaca nera (l’ultimo a Pisa nel 2018). A Brescia non è mai accaduto un episodio tanto grave. E qui, caso mai, il pericolo è un altro: che i bimbi sul seggiolino auto non ci si siedano proprio. DAL 2013 AL 2018 gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno elevato quasi una multa al giorno per mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta dei bambini. Si tratta di una contravvenzione che deve essere contestata istantaneamente dagli agenti che devono fermare auto per auto per effettuare il controllo; le multe elevate, quindi, descrivono solo una parte di questa cattiva abitudine: una fotografia che in ogni caso può fare immaginare l’ampiezza del fenomeno. (...)

Silvana Salvadori