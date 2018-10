Magda Biglia Mancano gli insegnanti di sostegno specializzati mentre aumentano gli studenti con certificazione di disabilità. Erano 3859 cinque anni fa, oggi, anno 2018-19, sono diventati 4648, richiedendo un aumento di docenti da 1798 a 2297. E non sono dati definitivi, perché vengono accettate ancora le certificazioni cosiddette tardive. Ai primi di ottobre sono state aggiunte 6 cattedre e 200 ore nell’infanzia, 19 cattedre e 142 ore nella primaria, 4 cattedre e 81 ore nelle superiori; solo nella secondaria di primo grado le cattedre sono calate di tre unità con aumento invece delle ore, 157. Questo per effetto di trasferimenti, spesso all’estero quando si tratta di alunni stranieri. E all’ufficio scolastico provinciale hanno già pronto un ulteriore elenco della graduatoria definita in deroga che consente di assegnare un incarico annuale per i nuovi arrivi. Il dato finale è quindi ancora ballerino, passibile di nuovi mutamenti sia per eventuali ricalcoli da parte delle scuole che per altre documentazioni portate a termine scaduto. La maggior parte degli alunni ha difficoltà psico-fisiche e si trova alle primarie, come evidenziato anche dalle ultime dichiarazioni. Seguono poi le medie e le superiori. Ma il numero relativamente basso alle materne non deve trarre in inganno perché riguarda soltanto le statali. La resistenza che una volta i genitori esprimevano per la certificazione ha ceduto il passo di fronte alla necessità di un appoggio nelle ore scolastiche, oltre che alla possibilità di congedi della legge 104 per mamme e papà. Va sottolineato che, assieme al sostegno dei docenti fornito dallo Stato, esiste l’assistente ad personam per i casi più gravi in ogni grado scolastico; forniti dalle cooperative, sono 250 solo nel comune capoluogo. Hanno in genere incarichi fino a giugno e part time settimanali. ALLA FINE di settembre Regione Lombardia ha promesso che sopperirà al taglio per l’integrazione dei disabili che comprende anche i trasporti. I 13,6 milioni stanziati da Roma l’anno scorso erano diventati 12,5: quel milione sarà rimpolpato da Milano per i Comuni gestori dei servizi, in aggiunta allo stanziamento di 17 milioni complessivi. A fronte di tutto questo sta però il grave problema della carenza di insegnanti di sostegno, e non solo. Le scuole superiori sono tuttora bloccate nella chiamata dei supplenti perché, a un mese dalla prima campanella, ancora non è pubblicata la graduatoria di tre classi di concorso, il che ferma tutto visto che ci sono persone presenti in più graduatorie. Lo stop è dovuto ad alcuni inserimenti in ruolo dell’ultima ora, per esempio in latino, e ai ricorsi dei prof tecnici, se bocciati, creano passaggi di graduatoria. Finché non si sbloccano quelle operazioni non partono nemmeno quelle per il sostegno, poiché devono essere convocati supplenti da altre materie. I posti sono coperti, negli istituti si provvede con la riduzione degli orari o con il personale del potenziamento, ma il rischio di rimescolamenti è tuttora forte. Ci sono anche docenti che, con cattedra a tempo nel secondo grado, ottenuto un impegno annuale nel primo grado, di spostano lasciando un altro vuoto. E non sono poche le scuole elementari che non trovano maestre: dovranno ricorrere all’ultima risorsa, l’elenco dei «messi a disposizione», ovvero coloro che non hanno tutti i requisiti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

