Spera rilancia «Con Landini nuova pagina importante»

«L’elezione di Maurizio Landini al vertice della Cgil apre una pagina nuova e importante della storia del nostro sindacato», sottolinea Silvia Spera leader della Camera del lavoro di Brescia. «Ai lavoratori e ai pensionati di Brescia dico che Maurizio Landini sarà un segretario generale» in grado «di parlare alla gente, ma soprattutto, di ascoltare le persone», aggiunge. «AL MONDO economico e politico bresciano vorrei invece indicare che Maurizio Landini sarà un leader capace di aprire confronti e di trovare soluzioni non scontate, ma sempre in linea con la nostra storia e forti della nostra rappresentanza. Per una Cgil protagonista della trasformazione e di un vero cambiamento della società. Questo Paese, tutti noi, ne abbiamo assolutamente bisogno», conclude Silvia Spera. •

