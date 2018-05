«Tav Brescia-Verona? Nessuno stop da Roma»

«Il cantiere per la Tav a Lonato aprirà entro l’anno e non ci saranno ripercussioni da Roma». L’ad di Fs Renato Mazzoncini non è preoccupato dalla possibile frenata sui progetti per l’Alta Velocità che potrebbe arrivare dal governo Lega-5 Stelle. Intanto la Tav per Verona va: «Il contratto con Cepav 2 è praticamente firmato», precisa Mazzoncini. Quanto all’uscita dalla città a est, Mazzoncini sottolinea che il progetto «è in fase di studio e lo presenteremo entro la seconda metà di quest’anno». Tuttavia in risposta alle preoccupazioni già manifestate da qualche comitato, «non le capisco – sottolinea - abbiamo già indicato che l’impatto sarà minimo e non ricordiamo a memoria d’uomo una situazione in cui un’opera di Rfi abbia generato un peggioramento alle persone coinvolte. Il meccanismo degli espropri e le nuove soluzioni abitative hanno portato in tutti i casi a un miglioramento delle condizioni. Nessuno è uscito scontento e la stessa cosa accadrà a Brescia». Altro tema che interessa direttamente i pendolari bresciani, l’accordo tra Ferrovie e Regione Lombardia per modificare la governance di Trenord, che con la nuova giunta Fontana sembra a portata di mano. Soprattutto, entrambi i soci paritari (la Regione indirettamente con Fnm) mostrano la volontà di risolvere la questione in fretta per aprire in primo luogo la strada agli investimenti delle Ferrovie. MAZZONCINI ancora non si sbilancia del tutto ma ammette che ci sono novità. Il neo assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi non fa mistero che «la situazione di Trenord è insostenibile e un cambiamento è scontato soprattutto per il presidente Attilio Fontana». Mazzoncini e Terzi ieri erano a Brescia per l’inaugurazione della Sala Freccia in Stazione, e l’ad di Fs ha lanciato pure rassicurazioni alla città sul quadruplicamento dei binari in uscita verso est. «Dopo la situazione di stallo in cui eravamo da molti mesi, la discussione si è riaperta - dice Mazzoncini -. C’è la consapevolezza di dover rilanciare gli investimenti su Trenord che ha un problema di flotta, con la quale è impossibile dare un servizio di qualità. Trenord con 300 treni ha la flotta più importante delle regioni italiane, ma ce ne sono circa 160 da sostituire e serve un piano per farlo il più rapidamente possibile. Noi siamo pronti con Trenitalia a sostenere anche l’intero investimento. Come fatto in Liguria, Emilia, Veneto, occorre un contratto di servizio sufficientemente lungo per ammortizzare, ma il confronto con la Regione si sta sviluppando in maniera molto seria e veloce». Dunque, «presenteremo nei prossimi giorni una proposta definitiva alla Regione - aggiunge - Certo, l’attuale governance, e la partecipazione paritaria è uno degli elementi, di fatto non rende interessante investire, quindi bisogna trovare una governance che consenta a uno degli azionisti di farlo. Da questo punto di vista le soluzioni sono abbastanza standard e le metteremo sul tavolo della Regione». Terzi, per parte sua, condivide la fretta di cambiare, con una «riorganizzazione che duri almeno 15 anni». E ammette che «cedere l’1 per cento è una delle ipotesi». •

MI.VA.