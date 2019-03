Tre case per vincere la malattia del gioco

Tre residenze fra Brescia, Cellatica e Lumezzane per curare chi è malato di gioco d’azzardo. Tre possibilità diverse, gestite dalle cooperative Bessimo, Gaia e Il Calabrone, per tornare a vivere, lasciandosi alle spalle il demone del gioco. Prenderà il via ufficialmente lunedì 1 aprile il primo Centro specialistico per il trattamento di disturbi del gioco d’azzardo unico nel suo genere in Lombardia. Il Centro, diffuso nelle tre case per un totale di 15 posti letto, si occuperà solo di chi è affetto da ludopatia: potranno accedervi gratuitamente gli utenti già certificati da un servizio specialistico per le dipendenze (Serd, Noa o Smi) e avrà una durata sperimentale di due anni che serviranno alle cooperative, e alla Regione, per validare scientificamente il percorso terapeutico. Perché la storia della cura a questa dipendenza è ancora tutta da scrivere, e Brescia ne sarà pioniera con questa nuova realtà che fungerà da sperimentazione. (...)

Silvana Salvadori