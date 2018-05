Treno salta lo stop, i passeggeri scendono

Incredibile episodio ieri pomeriggio sul treno regionale 2071 Milano-Verona. Il macchinista ha di fatto «saltato» la fermata di Romano di Lombardia. Quando si è accorto ha azionato la rapida fermando però il convoglio fuori stazione. Alcuni viaggiatori a bordo hanno aperto le porte scendendo sui binari a loro rischio e pericolo per raggiungere la vicina stazione, senza aspettare di essere accompagnati dal personale in servizio sul treno. Sul caso è intervenuto il consigliere regionale del Gruppo Misto Viviana Beccalossi che annuncia un’interrogazione: «Pur stigmatizzando il comportamento di chi ha commesso un abuso scendendo dal treno, mi domando come possa essere accaduto un fatto del genere, su un convoglio carico di studenti e pendolari. Mi auguro che siano verificate le cause di ciò che è successo, che Trenord fornisca spiegazioni plausibili». •

