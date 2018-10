Prima erano sporchi, ma almeno c’erano. Da una decina di giorni le soppressioni dei treni di Trenord sulla linea Milano-Brescia non si contano più. I pendolari di «Sbiancalafreccia» temono che sia un anticipo di quanto potrebbe accadere dal 12 dicembre con l’attivazione dell’orario invernale, e lanciano l’allarme rosso. Oggi o al massimo domani scriveranno all’assessore regionale a Infrastrutture e trasporti Claudia Terzi per capire quel che sta accadendo. E ne chiederanno conto anche a politici e consiglieri eletti al Pirellone. Massimo Lazzarini, portavoce dei bresciani che ogni giorno, ormai a tutte le ore, si recano nella metropoli meneghina per lavoro, accusa senza mezzi termini la Regione Lombardia di essere «succube di una Trenord incapace di rispettare il contratto di servizio». Accade di tutto, secondo la denuncia dei pendolari. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone