Visconti ritrova il Broletto: «Subito i nuclei ambientali»

È Attilio Visconti il nuovo prefetto di Brescia: la sua nomina è stata fatta dal Consiglio dei Ministri e prenderà il posto di Annunziato Vardé che lascerà dunque gli uffici del Broletto per andare a Potenza.Visconti, 57 anni, originario di Benevento, ritorna in città dove tra il marzo del 2006 e la primavera del 2010 aveva già rivestito due incarichi in Prefettura prima come capo di gabinetto, poi come vice prefetto vicario. Attilio Visconti fu nominato anche commissario straordinario dei comuni di Edolo, Travagliato, Borno ed Offlaga, prima di trasferirsi nelle Marche come prefetto di Pesaro e Urbino e quindi Pavia da dove torna a Brescia. Sposato e padre di due figli, Visconti è laureato in giurisprudenza a Roma ed abilitato a Firenze all’esercizio della professione di avvocato. Torna in una Brescia profondamente cambiata rispetto a quella che ha lasciato... «Non mi cullerò sul ricordo di una Brescia di sei-sette anni fa. (...)

Giuseppe Spatola