«Vivere oggi rifiutando l’odio»

«Memoria vuol dire dare un volto, un nome, una storia a quelle persone che sono state travolte dalla Storia con la “S” maiuscola. Ma la Memoria non deve limitarsi alla testimonianza personale o alla commemorazione statica, deve confluire in una riflessione attiva su come vivere il presente nel rifiuto della violenza». Il pensiero di Pietro Pedrini, nipote di Angelo, ex internato militare italiano, ha reso attuale la celebrazione che ogni anno si svolge in Borgo Trento. Una fiaccolata partecipata, nonostante il freddo e la pioggia battente di ieri pomeriggio. DAL RADUNO alle scuole Cesare Battisti si sono mosse tra le 150 e le 200 persone, in direzione di via Veneto dove sorge il monumento ai militari internati nei lager. Uomini come Angelo Pedrini, di cui il nipote 26enne ha voluto ricordare il dramma, leggendo una lettera che il nonno spedì ai familiari il 15 febbraio 1944 dal campo di Deblin-Irena. «La salute è ottima», scriveva ma, ha osservato il nipote, «ovviamente non era vero: gli internati non potevano scrivere diversamente, non potevano testimoniare le condizioni disumane in cui erano detenuti». Condizioni rievocate anche dall’intervento di Chiara Monchieri, figlia di Lino Monchieri, il partigiano «Modroz», scomparso nel dicembre 2013 all'età di 84 anni, dopo una vita di militanza attiva. La figlia lo ha ricordato allargando il suo pensiero ai soldati italiani che furono deportati e internati nei lager, al fine di «dare valore alla loro scelta di non collaborare, di non aderire alla Rsi, di avere avuto il coraggio di dire di no nonostante la prigionia. Oggi gli storici considerano questa vicenda, che ha riguardato 650mila uomini che hanno rifiutato la guerra e il fascismo, un'altra forma di Resistenza. Vorrei che fosse chiaro il loro insegnamento: dobbiamo continuare adire di no e tenerlo presente quando voteremo per le elezioni europee. Siamo chiamati a dire no ad una politica di chiusura, di odio e a scegliere per un' Europa inclusiva ed accogliente, un’Europa delle porte aperte». Il valore del gesto del rifiuto, del «nerbo umano che sta dietro un no reiterato» è stato ricordato anche dall’assessore Marco Fenaroli, che ha rappresentato l’amministrazione e la città assieme al presidente del consiglio comunale Roberto Cammarata. • IR.PA.

