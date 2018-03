Le Zpru? Non si capisce ancora cosa siano. In Consiglio comunale gli hanno ritagliato addosso anche un emendamento, per dissipare le nubi che in effetti c’erano sulle Zone di particolare rilevanza urbanistica. Il regolamento viario (approvato ieri con il voto favorevole del centrosinistra e di Piattaforma civica e il no del centrodestra) diceva che sono zone non in centro ma al di là del ring dove potrebbero entrare in vigore delle norme su accesso e sosta vagamente analoghe a quelle della Ztl in centro storico. Tradotto: in parte di via Veneto, o di via Crocifissa di Rosa ecc il transito potrebbe non essere più libero? Ma riservato. Anche in Commissione Mobilità qualche giorno fa a qualcuno è venuto il sospetto. E anche i resoconti giornalistici dei giorni scorsi non sono riusciti a chiarire cosa davvero fossero queste Zpru. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

E.B.