Da Renga a Pezzali le stelle della musica ricordano i gemelli

Da Francesco Renga a Max Pezzali passando per Ornella Vanoni, i big della musica italiana si daranno appuntamento a Bagnolo Mella per ricordare Giuseppe e Giampietro Cazzago, i gemelli che con la loro creatività hanno portato il nome del paese della Bassa in tutto il mondo. Due artisti strappati troppo presto alla vita e alla loro passione, ma che durante il loro passaggio nella galassia della musica hanno lasciato una luminosa scia di collaborazioni con cantanti e complessi di caratura internazionale. Giovedì 21 giugno a partire dalle ore 21, piazza della Resistenza ospiterà un vero e proprio evento: alla «Notte dei gemelli» parteciperanno Ornella Vanoni, Francesco Renga, Max Pezzali, Alberto Fortis, Rossana Casale, Alan Farrington, Piero Cassano, Sissy, Betty Vittori, Giorgio Vanni e, impegni permettendo, Fausto Leali e Laura Pausini. Tutte le «star» hanno già assicurato la loro partecipazione a titolo gratuito. (...)

Cinzia Reboni