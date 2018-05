Garda e Sebino, l’incubo del «troppo pieno»

Continua a piovere sul bacino gardesano e l’allerta è per il livello del lago che da giorni ha raggiunto i livelli di guardia, soprattutto nel medio e alto Garda dove c’è preoccupazione, in primis sulla sponda veronese, per i problemi di erosione della costa e i danni ai lungolaghi. IL GARDA ieri aveva raggiunto la quota di 135 cm allo zero idrometrico di Peschiera, una misura che ha comportato immediatamente da ieri mattina alle 8.45 l’aumento dei deflussi dalla diga di Salionze da 80 a 100 metri cubi al secondo. Per la cronaca gli afflussi sono in aumento a 90,2 metri cubi al secondo e la percentuale di riempimento ha raggiunto il 100%. Solo in un altro paio di occasioni negli ultimi vent’anni, nel 2013 e nel 2004 si era assistito a situazioni analoghe. «Nonostante il perdurare delle piogge - chiarisce il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa - la situazione è sotto controllo. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Scarpetta