Alborelle e carpioni: ora anche il Trentino dice stop alla pesca

Una «tregua» su tutto il lago per i pesci più a rischio di scomparsa: finalmente anche la Provincia autonoma di Trento si allinea alle Regioni Lombardia e Veneto, vietando ufficialmente la pesca di carpioni e alborelle, entrambi già colpiti sul Garda da una drammatica riduzione degli stock. PER LE «AOLE» il divieto riguarda sia la pesca sia professionale sia quella sportivo-dilettantistica: è stato emesso l’altro ieri e rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2020. Per il carpione invece avrà durata quinquennale con scadenza al 31 dicembre 2023. Non sono quindi caduti nel vuoto gli appelli estivi della Regione Lombardia, che chiedeva al Trentino di allinearsi alle politiche di conservazione, prendendo spunto da una notizia di cronaca: la cattura da parte di un pescatore dilettante trentino di un gigantesco esemplare di carpione da 4.730 grammi, forse il più grosso mai visto, un grande riproduttore importante per la continuità della specie. (...)

L.SCA.