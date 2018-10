Caccia al cinghiale tre mesi di battuta

Esaurito il conto alla rovescia, da ieri, accompagnato dall’ormai consueto corollario di polemiche e preoccupazioni dopo i recenti tragici avvenimenti di Apricale in Liguria dove un 19enne è stato ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale, anche nella fascia bassa del Parco dell’alto Garda si potrà cacciare. La stagione durerà circa tre mesi e consentirà l’abbattimento con il metodo della braccata, quella con l’utilizzo del segugio nelle zone di caccia libera. In attesa di novità giudiziarie nell’ambito della vicenda che ha investito otto tra pubblici ufficiali, amministratori e funzionari bresciani finiti sotto inchiesta per una presunta gestione fuori norma del problema cinghiali, le operazioni di contenimento fanno leva per ora soltanto su queste «finestre» consentite nel calendario venatorio. (...)

L.SCA.