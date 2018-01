Ospedale: Rovere nuovo direttore sanitario

Cambio ai vertici della direzione sanitaria dell’Azienda socio sanitaria territoriale del Garda. Dal primo di gennaio l’incarico di direttore sanitario è infatti affidato al dottor Antonio Rovere, da molti anni dipendente dell’Azienda che ha sede a Desenzano. Classe 1955, laureato in medicina e chirurgia all’Università di Bologna nel 1984, Rovere successivamente si è specializzato in Scienza dell’alimentazione all’Università di Padova. Negli anni 90 era stato anche consigliere comunale a Desenzano. Al suo attivo, tra l’altro, un Master in organizzazione e gestione sanitaria conseguito all’Università Bocconi di Milano e un corso strategico per Risk Manager organizzato da Regione Lombardia. Antonio Rovere succede nella guida della direzione sanitaria dell’Asst del Garda al dottor Pietro Piovanelli, che rientra all’Azienda degli Spedali Civili di Brescia. • M.L.P.

