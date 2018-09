Presi dopo la fuga dal manicomio criminale

Per la legge e per la scienza sono due persone malate, sofferenti, inferme di mente: non può e non deve mancare l’umana solidarietà nel raccontare la loro fuga folle e senza speranza, in cerca di una impossibile libertà. A piedi e senza un soldo in tasca, uniti nella sventura fino alla fine, fino alla cattura dopo pochi chilometri di cammino verso non si sa cosa, sul tragitto tra Castiglione, Lonato e Desenzano: il capolinea, dove sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri. MA NON ERANO due ordinari pazienti psichiatrici. Almeno uno dei due è un soggetto violento e pericoloso. Erano infatti fuggiti dal Rems di Castiglione, la struttura che fino a pochi anni fa si chiamava ospedale psichiatrico giudiziario e, prima ancora, manicomio criminale. È qui che viene internato chi commette un delitto ma, per infermità mentale, non è punibile con il carcere. (...)

Valentino Rodolfi