Tav sul Garda, ultima battaglia in tribunale

Mentre si accende il confronto sulla Tav Torino-Lione, che riempie le pagine nazionali dei giornali, occupa le piazze torinesi in un’alternanza di marce per il sì e per il no, oppone i due partiti di governo, annuncia referendum e si avvicina con grande suspence alla decisione finale, la Tav Brescia-Verona è invece più indietro di «cottura». C’È ANCORA, innanzitutto, un passaggio nelle aule di giustizia, al Tar del Lazio, per il progetto di alta velocità che dovrebbe attraversare le colline moreniche del Garda tra Calcinato, Lonato, Desenzano e Pozzolengo verso Peschiera. Inoltre la tanto attesa analisi costi-benefici, che per la Torino-Lione è stata consegnata in settimana al ministero, per la Brescia-Verona sarà invece pronta a fine mese. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valentino Rodolfi