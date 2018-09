Gli albergatori: «Alzare la tassa di soggiorno per finanziare i lavori»

No all’abolizione dell’imposta di soggiorno, sì ad un suo incremento, se finalizzato alla contribuzione delle spese per il nuovo depuratore. NE È CONVINTO Franco Cerini, presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia che ieri all’hotel Nazionale di Desenzano ha presentato una proposta da lui stesso definita provocatoria. «In tutto il mondo si paga la tassa di soggiorno ben più salata di quella prevista sul lago di Garda - ha spiegato il numero uno degli albergatori gardesani - pertanto non solo sono contrario alla sua soppressione, come indicato nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma da gardesano non riterrei scandaloso un aumento dell’imposta volto a contribuire alla soluzione della depurazione del lago. L’argomento spigoloso - ha aggiunto - non amato da molti albergatori, timorosi che un eventuale aumento possa dirottare verso altre destinazioni». (...)

M.L.P.