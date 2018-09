Il depuratore ora va a «rapporto» dal generale

Bisognerà aspettare ancora una decina di giorni per sapere (forse) come e soprattutto dove verrà realizzato il nuovo depuratore del Garda bresciano, da costruire ex novo o da affiancare a quello di Peschiera sulla sponda veneta. A sorpresa infatti, nonostante gli annunci, ieri pomeriggio nella sede della Comunità del Garda a fianco della presidente Mariastella Gelmini mancavano il presidente di Acque Bresciane Gianluca Delbarba e Giorgio Bertanza, professore del dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Brescia, incaricato mesi fa dello studio per individuare il punto ottimale dove costruire il depuratore. «Ieri - ha spiegato la presidente - abbiamo ricevuto dal ministero dell’Ambiente a Roma, la convocazione per martedì 9 ottobre di un tavolo tecnico tra le Regioni di Lombardia e Veneto, i rispettivi Ato e Ats Garda Ambiente, l’associazione di scopo in rappresentanza dei 35 sindaci gardesani aderenti. (...)

Luciano Scarpetta