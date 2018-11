Il turismo punta al pareggio del bilancio

A stagione turistica virtualmente finita, si annuncia un «bilancio» di sostanziale tenuta turistica per la sponda bresciana del lago. Dopo anni di «crescita» non c’è stato la temuta flessione. Per i numeri definitivi è presto, saranno elaborati e resi noti dalla Provincia tra qualche mese, ma dagli uffici del Consorzio turistico Lago di Garda Lombardia, a Gardone Riviera, si respira aria d’ottimismo. «LA SINTESI di queste ultime settimane è confortata dai dati della tassa di soggiorno e dalle stime degli associati che confermano il trend positivo delle ultime stagioni - spiega il direttore Marco Girardi -. Sarà difficile eguagliare l’annata record dello scorso anno chiusa con 7.726.795 di presenze ufficiali: era una cifra anche viziata dall’instabilità politica di alcune aree molto frequentate dai tedeschi, mentre quest’anno Paesi come Turchia, Marocco, Tunisia ed Egitto sono tornati concorrenziali, attraendo voli dalla Germania. (...)

Luciano Scarpetta