Janus, il «globetrotter» su due ruote

In piazza lo aspettavano alle 11, è arrivato un attimo in ritardo: «Colpa di un’indicazione poco chiara», racconta con un sorriso. Niente Gps o mappe virtuali, ma solo cartelli stradali: prosegue senza sosta l’avventura dell’ormai più che 80enne Janus River, classe 1936 e originario della Siberia, da quasi 20 anni (dal dicembre del ’99) con le gambe in spalla, anzi in sella, per il suo giro del mondo in bicicletta che dovrebbe concludersi, così dice, nel 2028 a Pechino, quando di anni ne avrà già compiuti 92. Ieri mattina è partito da Rezzato, ha pedalato fino a Moniga: è stato accolto in municipio dal sindaco Lorella Lavo e dal consigliere Davide Marchetti, che l’hanno poi accompagnato alle scuole elementari dove ha incontrato i ragazzi e ha raccontato loro del suo mirabolante viaggio su due ruote. Janus non si ferma mai: era già stato sul lago di Garda, lo sarà anche oggi (dovrebbe passare da Desenzano), lo scorso anno è stato a Varese e Como, quest’anno anche a Pisa e Olbia. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

A.GAT.