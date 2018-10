La canapa «rilassante» ora va a ruba come l’oro

Due fatti di cronaca in pochi giorni ci dicono che la «cannabis legale» sta andando letteralmente a ruba: l’episodio di domenica notte a Salò segue di una settimana quello di Desenzano, dove un negozio specializzato in piazza Feltrinelli era stato ripulito di due chili e mezzo di canapa da fumare e di boccette di olii essenziali, per un valore denunciato di 25 mila euro. NEGOZI che stano diventando le nuove «gioiellerie»: la merce è di piccolo volume ma costa come l’oro (l’olio è in vendita dai 50 euro in su a boccetta e la canapa dai 15 euro al grammo secondo qualità) ed è finita così nel mirino dei malviventi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

V.R.