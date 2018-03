La darsena del Trecento «espugnata» dopo secoli

La darsena del Castello Scaligero di Sirmione ha aperto al pubblico regalando nuovi scorci mozzafiato. Tutto esaurito ieri per la prima giornata dedicata alla visita di questo angolo della rocca che era chiuso da secoli e che, grazie agli interventi del Polo museale della Lombardia, diretto da Stefano L’Occaso, è fruibile ai visitatori. Un gioiello: la darsena in cui ormeggiarono la flotta scaligera e poi quella veneta, è uno dei pochissimi esempi di struttura portuale trecentesca ancora esistenti. Per renderla accessibile al pubblico ci sono voluti circa un anno di lavori, compresa la fase progettuale, un investimento di 200mila euro. Gli interventi hanno riguardato il restauro di circa 600 metri quadrati di intonaci antichi, una nuova scala per accedere alla torre nord est, nuovi solai, ringhiere di protezione e un sistema di illuminazione a scomparsa per le visite serali. (...)

Maria Lisa Piaterra