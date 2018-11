La marea grigia dell’Adige è nell’occhio del ciclone: «Il Garda chieda i danni»

Non accenna a placarsi la polemica sull’apertura dello scolmatore di Torbole, che per salvare Verona dalla piena dell’Adige ha riversato nel lago 14 milioni di metri cubi di acqua, fango e detriti dal fiume. SULLE DUE SPONDE del lago c’è attesa per le analisi sull’acqua eseguiti in settimana da Arpav, l’agenzia ambientale del Veneto, così come quelli più approfonditi che saranno eseguiti dopodomani a diverse profondità sui parametri chimici e biologici. (...)

L.SCA.