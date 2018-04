Consiglio al veleno «In aula il sindaco mi ha minacciata»

Finale decisamente infuocato per il Consiglio comunale che alcune sere fa si è riunito per esaminare il bilancio di previsione. La cronaca la racconta lo streaming pubblicato e visionabile da tutti sul sito e sul canale Youtube del Comune. Il dibattito in corso era incentrato sul capitolo interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Domande a raffica da parte dell’esponente della civica «Ritrovo Lonato» Daniela Carassai. Ne nasce un fitto e serrato scambio con il sindaco Roberto Tardani sul significato autentico dell’esclusione. La situazione si scalda perché dal pubblico interviene la moglie del primo cittadino. Carassai invita il presidente del Consiglio Nicola Ferrarini a fare rispettare il regolamento che vieta al pubblico di intervenire e afferma di averne i «coconi» (sic) pieni delle ripetute intrusioni della signora Tardani. Il clima si surriscalda, e a questo punto, secondo Carassai, sarebbe partita la minaccia nei suoi confronti da parte del primo cittadino. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

R.DAR.