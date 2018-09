In Italia e nel mondo Giovanni Rana è sinonimo di tortellini. Di quelli buoni, fatti in casa, come da tradizione. Il suo viso bonario e rassicurante, in una operazione di marketing pioneristica negli anni Ottanta, è stato associato felicemente al marchio che oggi non produce solo pasta fresca e ripiena esportata in tutto il mondo, ma è anche titolare di 22 ristoranti in Italia.

DIECI ANNI FA, all’interno de «Il Leone shopping center» a Lonato, apriva il primo di questi punti vendita, realizzati con un format che affianca tempi di servizio molto brevi allo «show food»: tutto accade di fronte al cliente in una grande cucina a vista in cui i piatti sono subito pronti. Per festeggiare i primi dieci anni del ristorante gardesano, che tenne a battesimo la linea di ristorazione «Da Giovanni», poi diffusa fino alla Sicilia, il cavaliere Giovanni Rana in persona sarà presente alle 14 nel ristorante per il taglio della torta. (...)

Silvana Salvadori