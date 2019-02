Un tuffo straordinario nelle profondità del tempo, tra migliaia di tronchi sommersi nel lago, che non sono semplici «pali» ma le tracce di una città di 400 anni fa: la Manerba preistorica e palafitticola. ARRIVANO i primi strabilianti risultati le ricerche e i prelievi subacquei nell’area delle millenarie palafitte del sito Unesco del «Gabbiano» di Manerba, a largo della spiaggia di San Sivino, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’organismo dell’Onu per la scienza e la cultura. Come al Lavagnone di Desenzano e al Lucone di Polpenazze, altri siti Unesco dell’area gardesana, è la testimonianza tangibile di una civiltà vissuta sul Garda più di 4000 anni fa. Con una particolarità: questo sito è sott’acqua e non se ne sapeva quasi nulla di preciso, una mappatura completa non c’è mai stata e per questo sono al lavoro archeologi e subacquei. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Alessandro Gatta