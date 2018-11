Marea marrone dall’Adige: sotto esame l’acqua del lago

Il lago è sotto esame, nel vero senso della parola, dopo i 14 milioni di metri cubi riversati a Torbole dallo scolmatore Adige-Garda. In attesa delle più lunghe e complesse indagini approfondite sull’ecosistema, che saranno affidate dalla Comunità del Garda al professor Nico Salmaso del Centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach per valutare le ripercussioni limnologiche degli sversamenti dal tunnel Adige Garda e dal Sarca, ieri mattina in alto lago sono iniziati i monitoraggi di Arpav, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto. Il timore è che, oltre all’enorme quantità di acqua «sporca», fango e detriti, possano essere entrati nel lago elementi nocivi come, si teme e si ipotizza, cromo e metalli pesanti. I sopralluoghi coordinati dall’«Ufficio acque superficiali e sotterranee della provincia di Verona», sono culminati con il prelievo di campioni di acqua in vari punti della costa gardesana. (...)

L.SCA.