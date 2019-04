Benito Mussolini resta cittadino onorario di Salò. Almeno per ora. Perché sulla revoca dell’onorificenza che risale al 1924, chiesta dal capogruppo di minoranza Stefano Zane, area Pd, la maggioranza ha deciso di non decidere, passando la patata bollente agli amministratori che saranno elettri alle comunali di maggio. LA DECISIONE, o meglio, la non decisione è stata presa in avvio di una seduta del consiglio comunale che si è tenuta in un clima irreale. Municipio blindato, con le transenne predisposte tutto attorno. Una cinquantina tra poliziotti, carabinieri e agenti della Digos, giunti anche dal Veneto. Molti i cittadini costretti a restare fuori: avrebbero voluto assistere alla discussione, e invece sono rimasti all’esterno, con la scusa che dentro non c’era più posto. Chi è riuscito a entrare ha dovuto mostrare agli agenti della Locale un documento di identità. Atmosfera a dir poco tesa, insomma, con l’aula che ha sbrigato la pratica in una ventina di minuti. LA SEDUTA. (...)

Sergio Zanca