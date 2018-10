Olive del Garda, bentornata abbondanza

Un autunno che sembra primavera inoltrata, le condizioni meteo perfette degli ultimi mesi, senza grandi gelate o grandinate, la quasi totale scomparsa della mosca olearia, dei funghi e di altri nemici delle piante: questi i motivi per cui la raccolta delle olive gardesane e del «principe» dei derivati, l’Olio extravergine Garda Dop, cominciata da pochi giorni potrebbe essere la migliore del decennio per quantità e qualità. Ne è convinto Silvano Zanella, presidente di Aipol Brescia, l’associazione dei produttori olivicoli lombardi: «Raccoglieremo il doppio delle olive dello scorso anno - spiega -: a prima vista sembra la stagione migliore degli ultimi 10 anni, per non dire 20. Da che mi ricordo, non ho mai visto così tante olive. La resa presumiamo possa essere tra il 12 e il 15%, ma anche la qualità è eccezionale». Lo scorso anno in Lombardia sono stati prodotti più di 5000 quintali di olio: di questi la stragrande maggioranza (oltre 4000 quintali) viene dal Garda bresciano. (...)

Alessandro Gatta