Per Magasa e Valvestino un traforo verso Trento «Tutto pronto nel 2021»

Verra conclusa anche lei nel 2021, in concomitanza con l’altro traforo sulla strada Gardesana: è la «via di fuga» che collegherà la Valvestino lcon il Trentino, una scorciatoia scavata sotto la montagna a beneficio dei Comuni di Valvestino e Magasa, meno di 400 abitanti in tutto, destinata a favorire dopo decenni di isolamento la ripresa economica, contrastando lo spopolamento. L’OBBIETTIVO è dare prospettiva all’economia locale, avvicinare i residenti a scuole, ospedali e occasioni di lavoro, finora rese proibitive per le strade troppo lunghe e tortuose. L’imbocco sul lato bresciano è previsto sulla Provinciale di Valvestino all’altezza del bivio per la frazione di Armo, mentre quello trentino nel Comune di Bondone, in località Baitoni. (...)

L.SCA.