«Pfas nelle sarde? Evitare allarmi inutili»

Dopo le anguille, anche le sardine del Garda sono a rischio divieto? Non nell’immediato, ma c’è una campagna in tal senso lanciata dalla sponda veronese del Benaco dall’associazione «Isde-Medici per l’ambiente del Veneto», che chiede di bloccare pesca e consumo di questa specie in nome del principio di precauzione, per la possibile presenza di Pfas, sostanze perfluoro alchiliche, che sono purtroppo molto diffuse e possono interferire sull’apparato endocrino umano. A INNESCARE la questione, già rimbalzata sui giornali veronesi e sui vari siti e gruppi social, è uno studio pubblicato in autunno dal Cnr che attesta la presenza di pesci contaminati da Pfas in tutti i laghi dell’Italia settentrionale. In particolare nel lago maggiore, dove si sarebbero trovate le maggiori concentrazioni, ma in misura minore, e comunque sotto la soglia attualmente ritenuta pericolosa, nelle sarde del Garda. (...)

Luciano Scarpetta