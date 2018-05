Su Gardone Riviera sventolerà ancora la «Bandiera Blu»

Per l’ottavo anno consecutivo Gardone Riviera ottiene la Bandiera Blu della Fee, ente europeo per la qualità ambientale che premia le migliori spiagge d’Italia calcolando non solo il fascino da cartolina delle località, ma anche la qualità dei servizi ambientali e turistici nel loro complesso. Sono quest’anno 368 le «Bandiere Blu» assegnate alle località balneari italiane, che sembrerebbero tante se non ci fosse da considerare, nel nostro caso, che quella di Gardone Riviera è l’unica di tutta la Lombardia e l’unica del lago di Garda: il Trentino ne ottiene 10, ma nessuna per il Benaco (sono sui laghi minori), il Veneto 8, ma tutte quante sul mare Adriatico. Gardone vince grazie alle spiagge del Lido e del Casinò, quella dove nello scorso inverno si era sfiorato un grave disastro ecologico per l’affondamento di un barcone sulla condotta sublacuale del collettore fognario: il peggio fu evitato e oggi la località si può godere la sua ottava «Bandiera Blu». •

SE.ZA.