Sullo svincolo «fantasma» per ora solamente ipotesi

Ancora poche certezze sul futuro dello svincolo «infinito» di Rovizza lungo la tangenziale che collega Desenzano, Sirmione e Peschiera. A più di due anni dall’inaugurazione del tratto stradale che ha completato la variante alla Sr 11, resta infatti incompiuta la bretella per Rovizza che sorge in territorio di confine tra Lombardia e Veneto, interessando tre comuni. UN PROBLEMA più volte sollevato dalle Amministrazioni di Sirmione e di Pozzolengo, che si sono date da fare in tutti i modi per risolvere la situazione, finora però senza successo. «Abbiamo inviato in Prefettura una relazione contenente tutte le indicazioni utili sulle problematicità della chiusura di quel tratto di strada - ha spiegato il sindaco di Sirmione, Alessandro Mattinzoli - siamo in attesa di avere elementi di novità a riguardo». L’obiettivo è quello di riunire attorno a un tavolo tecnico tutte le parti per giungere quanto prima a una soluzione. (...)

M.L.P.