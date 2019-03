Toninelli: «Non bloccherò la Tav del Garda»

Davide Vitacca MILANO L’alta velocità Brescia-Padova si farà (forse), ma il Governo giallo-verde è intenzionato a vigilare affinché l’opera sia puntellata da un’analisi costi-benefici in grado di giustificare l’investimento (pari a 8 miliardi di euro più Iva) e di prospettare scenari improntati alla sostenibilità economica. In visita all’impianto di manutenzione di Trenitalia di Milano Greco Pirelli, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ribadisce quanto dichiarato nelle scorse settimane e conferma l’intenzione dell’esecutivo di non voler ostacolare in alcun modo l’avvio dei cantieri lungo il tracciato per Verona compreso tra la città e il Garda. CONTRARIAMENTE a quanto più volte affermato in merito alla linea «gemella» Torino-Lione, definita «politicamente e finanziariamente inopportuna», il titolare del dicastero ha lasciato intendere che l’alta velocità tra Lombardia e Veneto rappresenti un progetto con un iter autorizzativo già avviato e pertanto inarrestabile. (...)

