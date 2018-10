«XTerra», alle Hawaii la tesi di laurea

È inarrestabile ormai l’ascesa nel gradimento internazionale della gara di triathlon organizzata per la prima volta cinque anni fa a Toscolano Maderno, un evento che nel corso degli anni ha saputo conquistarsi la ribalta mondiale proponendosi a buon diritto come vetrina turistico-sportiva di punta per l’intera area del Garda. Nel 2014 la gara d’esordio venne premiata a Milano durante il Gala dello Sport con l’oscar per la «migliore prima edizione nazionale»; quest’anno, dopo solo quattro edizioni, la manifestazione ha mutato denominazione passando da «XGardaman» a «XTerra», e diventando tappa europea del massimo circuito off road che assegna gli slot per la finalissima mondiale in programma domenica nell’isola di Maui, alle Hawaii. E proprio nell’isola dell’arcipelago americano è arrivata la delegazione gardesana invitata a partecipare al meeting con uno stand di promozione del territorio gestito insieme dal Comune e dal Consorzio Turistico lago di Garda Lombardia. (...)

L.SC.